Американские физики создали искусственный аналог мозга

Специалисты Национального института технологий США сообщают о фантастической разработке. Американскими физиками точный аналог человеческого мозга.Как стало известно, учеными уже проведены первые испытания разработки. Разработка успешно прошла первый этап исследований.Физики рассказали, что еще четыре года назад были предприняты попытки клонирования мозга человека, который бы работал с сохранением всех своих активных функций.Аналогом человеческого мозга стал прибор, состоящий из сверхпроводников и мощных магнитов.Пока ученым не удалось полностью передать механизмы работы синапсов клеток головного мозга из-за трудоемкости и сложности этого процесса. Однако созданный искусственный мозг может быстро и качественно поступающую к нему информацию. При этом его уникальная конструкция способна делать это с минимальными затратами энергии.