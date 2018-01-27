АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Американские физики создали искусственный аналог мозга
Американские физики создали искусственный аналог человеческого мозга.
Американские физики создали искусственный аналог мозга

Специалисты Национального института технологий США сообщают о фантастической разработке. Американскими физиками точный аналог человеческого мозга.

Как стало известно, учеными уже проведены первые испытания разработки. Разработка успешно прошла первый этап исследований.

Физики рассказали, что еще четыре года назад были предприняты попытки клонирования мозга человека, который бы работал с сохранением всех своих активных функций.
Аналогом человеческого мозга стал прибор, состоящий из сверхпроводников и мощных магнитов.

Пока ученым не удалось полностью передать механизмы работы синапсов клеток головного мозга из-за трудоемкости и сложности этого процесса. Однако созданный искусственный мозг может быстро и качественно поступающую к нему информацию. При этом его уникальная конструкция способна делать это с минимальными затратами энергии.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 20:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603
Facebook собирается внедрить монетизацию для
Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой
Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять
Просмотреть все новости