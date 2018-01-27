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В России стартуют продажи смартфона Sony Xperia L2
Sony Mobile Communications объявила официальный старт продаж своего нового смартфона Sony Xperia L2 в России. Таким образом, устройство можно будет приобрести уже с 30 января за 15 990 рублей.

В России стартуют продажи смартфона Sony Xperia L2


Стоит отметить, что Xperia L2 является последователем модели Xperia L1, которая была представлена в прошлом году. Новинка появится в продаже в трех вариантах расцветки – в розовой, черной и золотистой. Разработчики добавили устройству больше автономности и оптимизированную фронтальную камеру.

Sony Xperia L2 оснащается 13-магапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Дисплей обладает диагональю в 5,5 дюйма и предоставляет качество картинки в стандарте HD.

В основе лежит процессор с четырьмя ядрами MediaTek MT6737T, который работает на частоте в 1,5 ГГц. Также аппаратная «начинка» дополняется тремя гигабайтами ОЗУ и ПЗУ на 32 Гб. Аккумулятор имеет емкость в 3,3 тысячи мАч. В качестве операционной платформы была выбрана система Android 7.1.1 Nougat.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:20
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