В России стартуют продажи смартфона Sony Xperia L2

Стоит отметить, что Xperia L2 является последователем модели Xperia L1, которая была представлена в прошлом году. Новинка появится в продаже в трех вариантах расцветки – в розовой, черной и золотистой. Разработчики добавили устройству больше автономности и оптимизированную фронтальную камеру.Sony Xperia L2 оснащается 13-магапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Дисплей обладает диагональю в 5,5 дюйма и предоставляет качество картинки в стандарте HD.В основе лежит процессор с четырьмя ядрами MediaTek MT6737T, который работает на частоте в 1,5 ГГц. Также аппаратная «начинка» дополняется тремя гигабайтами ОЗУ и ПЗУ на 32 Гб. Аккумулятор имеет емкость в 3,3 тысячи мАч. В качестве операционной платформы была выбрана система Android 7.1.1 Nougat.