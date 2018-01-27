АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Первый сериал для Apple снимет режиссер фильма «Ла-Ла-Ленд»
Дэмьен Шазелл, являющийся режиссером киноленты «Ла-Ла-Ленд», будет снимать сериал специально для компании Apple.

Первый сериал для Apple снимет режиссер фильма «Ла-Ла-Ленд»

Исполнительными продюсерами данного проекта станут Дэмьен Шазелл и Джордан Горовиц. Сюжетную линию создатели пока не разглашают. Известно, что Шазеллем будет написан сценарий непосредственно для каждой серии. Раньше Apple был заказан комедийный сериал, в котором участвовал Кристен Уиг, при этом исполнительным продюсером стала Риз Уизерспун. Также Уизенспун с Дженнифер Энистон будут сниматься в утреннем телешоу.

Есть информация, что на очереди у компании Apple перезапуск телесериала «Удивительные истории», режиссёром которого является Стивен Спилберг. Кинолента «Ла-Ла-Ленд» в 2017 году получила 6 кинопремий «Оскар», 7 премий «Золотой глобус» и победила в 5 номинациях Британской академии.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603
Facebook собирается внедрить монетизацию для
Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой
Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять
Просмотреть все новости