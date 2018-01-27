Андрей Разин опубликовал архивное фото Пугачевой, Киркорова и Преснякова

Большинством пользователей сошлись во мнении, что за ушедшие 23 года исполнители отечественной эстрады изменились достаточно сильно, а Примадонну вообще сложно узнать. На снимке Пугачева смотрится чересчур крупно, а красный наряд добавляет ей еще больше веса. Читатели решили, что в том время Алла Пугачева выглядела старше, чем на теперешний момент.Сейчас Примадонне 68 лет. Алла Борисовна Пугачева является супругой юмориста Максима Галкина. А также совсем недавно, а точнее пять лет назад исполнительница вновь стала мамой, у нее родились двойняшки Гарри и Лиза. Певица сейчас выглядит достаточно молодо и изысканно. Она полностью сменила гардероб и перешла на красивые платья и джинсы, убрав из своей жизни балахоны. Теперь артистка с каждым годом становится все лучше.