В центре Баку из-за возгорания в стенах канцелярского магазина произошел взрыв

В центре Баку наблюдается множество представителей спасательных служб. Информационными агентствами переданы данные, что в столице Азербайджана зафиксировали утечку газа. В итоге это стало причиной взрыва. По данным СМИ вследствие взрыва были обнаружены погибшие. Информагентства передают, что причастным к трагедии в данном случае может быть магазин канцелярии, который расположен в доме поблизости остановки станции метрополитена «28 мая».Специалисты продолжают проводить спасательные работы на улице Диляры Алиевой, где произошло данное происшествие. По словам очевидцев, был слышен резкий хлопок, который характерен для бытовых взрывов используемого природного газа.