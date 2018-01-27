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В Дублине очевидцы засняли на видео НЛО с прожектором
В Дублине очевидцы засняли на видео НЛО со светящимися прожекторами.
В Дублине очевидцы засняли на видео НЛО с прожектором

В столице Ирландии Дублине недавно был обнаружен неопознанный летающий объект. По свидетельству очевидцев, он излучал некие лучи, будто от прожектора.

Предположительный корабль представителей внеземной цивилизации завис в небе вечером и свидетелями такого явления стали сотни жителей Дублина.

Таинственное явление присутствовало в небе столицы недолгое время, буквально полминуты. После этого «корабль» быстро набрал скорость и исчез из зоны наблюдений.

По свидетельствам очевидцев и сообщениям в прессе, движения НЛО были хаотическими и не упорядоченными. Его появление в небе над Дублином стало предметом острых дискуссий в сети.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 17:05
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