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В результате взрыва в Кабуле пострадало около 140 человек
Как сообщает телеканал TOLOnews, в Кабуле произошел спланированный взрыв. Таким образом, в результате этого инцидента взорвалась машина скорой помощи, а также пострадало около 140 человек.

В результате взрыва в Кабуле пострадало около 140 человек


Цифры о пострадавших привели в Министерстве здравоохранения Афганистана. Ранее сообщалось о том, что число пострадавших составляло 40 человек, теперь их количество увеличилось.

Известно, что происшествие произошло в районе Вазир-Акбар-Хан, который называют дипломатическим. В этой части Кабула расположено много административных зданий, а также зданий посольств разных стран. Вследствие этого журналисты сразу же решили выяснить информацию о числе пострадавших российских дипломатов. Тем не менее, таких данных найти не удалось. Несмотря на это по данным некоторых СМИ взрыв случился недалеко от посольства РФ.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:50
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