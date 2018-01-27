В результате взрыва в Кабуле пострадало около 140 человек

Цифры о пострадавших привели в Министерстве здравоохранения Афганистана. Ранее сообщалось о том, что число пострадавших составляло 40 человек, теперь их количество увеличилось.Известно, что происшествие произошло в районе Вазир-Акбар-Хан, который называют дипломатическим. В этой части Кабула расположено много административных зданий, а также зданий посольств разных стран. Вследствие этого журналисты сразу же решили выяснить информацию о числе пострадавших российских дипломатов. Тем не менее, таких данных найти не удалось. Несмотря на это по данным некоторых СМИ взрыв случился недалеко от посольства РФ.