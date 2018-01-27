Гонконг: Авиабомба времен Второй мировой обнаружена при строительстве метро

В Гонконге прокладка новой «подземной» ветки метрополитена была остановлена из-за непредвиденного обстоятельства. В районе Ван Чай строители на глубине 15 метров неожиданно наткнулись на авиабомбу (предположительно периода Второй мировой войны). Боеприпас длиной в 140 см и диаметром в 45 см метростроители обнаружили в субботу утром. Все работы на данном участке тут же остановили, на место ЧП прибыли полицейские и сапёры. Пока правоохранители начали эвакуацию всех работников и жителей расположенных вблизи домов, сапёры решают дилемму: вывезти взрывоопасный предмет из густонаселённого района или взорвать авиабомбу на месте?По мнению специалистов, данный боеприпас был сброшен на город во времена Второй мировой войны, когда Гонконг находился под контролем японских оккупационных войск. Скорее всего, бомба - американского производства, как и та, что была недавно обнаружена в самом центре Гонконга.