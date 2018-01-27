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Наталью Рудову сравнили с Анджелиной Джоли на студийном снимке
Наталья Рудова снова порадовала своих пользователей, опубликовав на своей личной страничке в интернете новый студийный фотоснимок. Поклонники заметили, что в этом образе Рудова невероятно похожа на голливудскую киноактрису Анджелину Джоли.

Наталью Рудову сравнили с Анджелиной Джоли на студийном снимке


Взор пользователей притянули глаза девушки, которые были выделены идеальным вечерним макияжем и выглядели превосходно. Взгляд киноактрисы был устремлен в объектив кинокамеры, очаровав при этом всех наблюдателей.

Свой образ Рудова решила дополнить украшениями: серьгами и браслетом, которые украшены бриллиантами. Наталья захотела напомнить представителям сильной половины, что приближается праздник всех влюбленных и предложила поздравить своих вторых половинок дорогими презентами.

Подписчикам безумно понравилась киноактриса в этом образе, и они начали сравнивать ее с другими знаменитостями мирового масштаба, такими как Анджелина Джоли, Софи Лорен и Бриджит Бардо.

Фотоснимок молниеносно облетел весь интернет и за непродолжительный промежуток времени сумел насобирать около 90 тысяч лайков и множество восторженных отзывов и комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:30
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