Наталью Рудову сравнили с Анджелиной Джоли на студийном снимке

Взор пользователей притянули глаза девушки, которые были выделены идеальным вечерним макияжем и выглядели превосходно. Взгляд киноактрисы был устремлен в объектив кинокамеры, очаровав при этом всех наблюдателей.Свой образ Рудова решила дополнить украшениями: серьгами и браслетом, которые украшены бриллиантами. Наталья захотела напомнить представителям сильной половины, что приближается праздник всех влюбленных и предложила поздравить своих вторых половинок дорогими презентами.Подписчикам безумно понравилась киноактриса в этом образе, и они начали сравнивать ее с другими знаменитостями мирового масштаба, такими как Анджелина Джоли, Софи Лорен и Бриджит Бардо.Фотоснимок молниеносно облетел весь интернет и за непродолжительный промежуток времени сумел насобирать около 90 тысяч лайков и множество восторженных отзывов и комментариев.