Экс-министр печати РФ Лесин завершил свой жизненный путь ещё в ноябре 2015 года. Умер Михаил в американском отеле, где накануне его видели в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прокуратура США, занимавшаяся этим делом, из-за его резонанса передала расследование агентам ФБР. В печать «просочились» сведения о том, что Лесина могли «забить бейсбольной битой», ибо бывший советник Путина якобы собирался пообщаться по поводу вещания российского телеканала RT с сотрудниками Минюста США.Только на днях ФБР опубликовало первую часть отчёта о смерти Михаила Лесина. Из 56-страничного документа однозначно следует: причиной смерти экс-министра печати и радиовещания Лесина стал несчастный случай. Михаил, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз упал в своём номере отеля. Травмы и «острая интоксикация этанолом» оказались фатальными для Лесина. Доказательств того, что бывший российский министр печати умер вследствие «преступных действий третьих лиц», не найдено.