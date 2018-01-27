МВД проведет проверку из-за штампа о браке в паспортах двух мужчин

Официальными представителями МВД России будет начата проверка в связи с недавним случаем «женитьбы» двух мужчин, граждан Российской Федерации. Их паспорта уже признали недействительными.Ситуация вызвала широкий ажиотаж, двое мужчин россиян заключили брак в Дании и добились того, что в их паспорта поставили соответствующие штампы уже в российском отделении МФЦ. Проблема была выявлена после того, как мужчины явились в ЗАГС для получения свидетельства о браке.После этого случая паспорта Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, так зовут «молодоженов», были признаны недействительными. Ранее уже сообщалось, что чиновницу, поставившую штамп в их паспорта, уволили с работы.Павел Стоцко намерен бороться в суде за восстановлением своих документов и фиксации в них брака, зарегистрированном в другом государстве, несмотря на их несоответствие законам РФ. Также он высказался в поддержку уволенной сотрудницы, поскольку по существующему законодательству России, чиновник обязан внести сведения о семейном положении в паспорт. Пара намерена привлечь противников их «брака» к ответственности за порчу их документов.Нюанс ситуации в том, что паспорт может быть признан недействительным, только при наличии в нем не предусмотренных законами штампов.После этого случая депутаты Госдумы намерены проверить все законодательство для выявления существующих лазеек, чтобы исключить возможность их повторения.