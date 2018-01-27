Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он и Олеся Лисовская до сих пор вместе

«Люди пишут, что видели их недавно вместе в аэропорту. И по фото видно, что они вместе: если бы она не была с ним, то чаще публиковала бы фото в «Инсте». Но они с Вальтером исчезли вместе. И многое другое об этом говорит, да и чувствую я", - поведала Галина

По словам Галины, хорошо знающей Вальтера, разрушившийся роман познакомившихся на телестройке молодых людей, который, как говорит Лисовская, уже невозможно восстановить, является обычной попыткой пиара, и очень скоро они снова станут парой. Гаджиева не сомневается, что на самом деле Соломенцев и Лисовская до сих пор встречаются, но тайно, и делается это только для того, чтобы о них немного поговорили.Прежде стало известно, что Лисовская, проживающая теперь не в Москве, а в Санкт-Петербурге, познакомилась с молодым человеком, что вывело из себя Соломенцева, отправившегося на её поиски.