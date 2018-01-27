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Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он и Олеся Лисовская до сих пор вместе
Галина Гаджиева, являющаяся бывшей женой экс-участника "Дома-2" Вальтера Соломенцева, который в данный момент занят поисками Олеси Лисовской в Санкт-Петербурге, рассказала о некоторые деталях из жизни бывшего священника, предположив, что парень собирается воссоединиться с бегающей от него девушкой, а она и не против.

По словам Галины, хорошо знающей Вальтера, разрушившийся роман познакомившихся на телестройке молодых людей, который, как говорит Лисовская, уже невозможно восстановить, является обычной попыткой пиара, и очень скоро они снова станут парой. Гаджиева не сомневается, что на самом деле Соломенцев и Лисовская до сих пор встречаются, но тайно, и делается это только для того, чтобы о них немного поговорили.

Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он и Олеся Лисовская до сих пор вместе

«Люди пишут, что видели их недавно вместе в аэропорту. И по фото видно, что они вместе: если бы она не была с ним, то чаще публиковала бы фото в «Инсте». Но они с Вальтером исчезли вместе. И многое другое об этом говорит, да и чувствую я", - поведала Галина

Прежде стало известно, что Лисовская, проживающая теперь не в Москве, а в Санкт-Петербурге, познакомилась с молодым человеком, что вывело из себя Соломенцева, отправившегося на её поиски.



dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:57
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