Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он и Олеся Лисовская до сих пор вместе
Галина Гаджиева, являющаяся бывшей женой экс-участника "Дома-2" Вальтера Соломенцева, который в данный момент занят поисками Олеси Лисовской в Санкт-Петербурге, рассказала о некоторые деталях из жизни бывшего священника, предположив, что парень собирается воссоединиться с бегающей от него девушкой, а она и не против.
По словам Галины, хорошо знающей Вальтера, разрушившийся роман познакомившихся на телестройке молодых людей, который, как говорит Лисовская, уже невозможно восстановить, является обычной попыткой пиара, и очень скоро они снова станут парой. Гаджиева не сомневается, что на самом деле Соломенцев и Лисовская до сих пор встречаются, но тайно, и делается это только для того, чтобы о них немного поговорили.
Прежде стало известно, что Лисовская, проживающая теперь не в Москве, а в Санкт-Петербурге, познакомилась с молодым человеком, что вывело из себя Соломенцева, отправившегося на её поиски.
По словам Галины, хорошо знающей Вальтера, разрушившийся роман познакомившихся на телестройке молодых людей, который, как говорит Лисовская, уже невозможно восстановить, является обычной попыткой пиара, и очень скоро они снова станут парой. Гаджиева не сомневается, что на самом деле Соломенцев и Лисовская до сих пор встречаются, но тайно, и делается это только для того, чтобы о них немного поговорили.
«Люди пишут, что видели их недавно вместе в аэропорту. И по фото видно, что они вместе: если бы она не была с ним, то чаще публиковала бы фото в «Инсте». Но они с Вальтером исчезли вместе. И многое другое об этом говорит, да и чувствую я", - поведала Галина
Прежде стало известно, что Лисовская, проживающая теперь не в Москве, а в Санкт-Петербурге, познакомилась с молодым человеком, что вывело из себя Соломенцева, отправившегося на её поиски.