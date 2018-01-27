АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Ирина Агибалова закрыла салон красоты, потерпев крах на предпринимательском поприще
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Ирина Агибалова закрыла салон красоты, начавшись работать два месяца назад, так как нет никакого дохода от бизнеса.

Агибалова, отправившись за ворота скандальной телестройки, не ушла в тень, пытаясь использовать популярность по максимуму. Так, женщина создала страницу в Instagram, где занимается рекламой, зарабатывая на этом. Затем решила попробовать себя в роли бизнесвумен, открыв бьюти-салон.

Ирина Агибалова закрыла салон красоты, потерпев крах на предпринимательском поприще

Ирина Александровна надеялась, что преданные фанатки, которые следят за её жизнью ещё со времён участия в "Доме-2", станут постоянными клиентами её салона. Стоит сказать, что цены в данном заведении гуманностью не отличались, а многими оценивались как неоправданно завышенными. Услугами салона Агибаловой могли пользоваться только состоятельные жительницы столицы.

Просуществовав совсем недолго, бьюти-салон разочаровал доходами, и даже медийность Агибаловой тут была бессильна. В итоге Ирина Александровна и её совладелец решили, что заниматься данным проектом больше смысла нет.

Теперь поклонники гадают: будет Агибалова ещё пробовать себя в качестве бизнесвумен или же остановится после громкой неудачи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:55
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Согласованный курс на снижение рубля: Олег
Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он
Ирина Агибалова закрыла салон красоты, потерпев
Changfeng представит в Пекине роскошный кросс
В Швейцарии возродили легендарный микрокар BMW
Changan выводит на рынок бюджетную копию Land
Просмотреть все новости