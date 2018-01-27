Ирина Агибалова закрыла салон красоты, потерпев крах на предпринимательском поприще

Агибалова, отправившись за ворота скандальной телестройки, не ушла в тень, пытаясь использовать популярность по максимуму. Так, женщина создала страницу в Instagram, где занимается рекламой, зарабатывая на этом. Затем решила попробовать себя в роли бизнесвумен, открыв бьюти-салон.Ирина Александровна надеялась, что преданные фанатки, которые следят за её жизнью ещё со времён участия в "Доме-2", станут постоянными клиентами её салона. Стоит сказать, что цены в данном заведении гуманностью не отличались, а многими оценивались как неоправданно завышенными. Услугами салона Агибаловой могли пользоваться только состоятельные жительницы столицы.Просуществовав совсем недолго, бьюти-салон разочаровал доходами, и даже медийность Агибаловой тут была бессильна. В итоге Ирина Александровна и её совладелец решили, что заниматься данным проектом больше смысла нет.Теперь поклонники гадают: будет Агибалова ещё пробовать себя в качестве бизнесвумен или же остановится после громкой неудачи.