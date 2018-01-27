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В Сети опубликовано редкое фото с сыном Пенелопы Крус
Пенелопа Крус и ее звездный супруг Хавьер Бардем никогда не скрывают свою личную жизнь, однако своих детей стараются отгородить от нападения медийного мира. Тем не менее, в Сети уже успело появиться редкое фото, на котором была запечатлена Крус и ее сын Лео.

В Сети опубликовано редкое фото с сыном Пенелопы Крус


Стоит отметить, что Бардем и Крус воспитывают в общей сложности двоих детей – семилетнего Лео, который попал в объектив камер, а также четырехлетнюю дочь Луну.

Интересно, что в своем недавнем интервью Пенелопа Крус рассказывала о личной жизни детей. Она считает, что имеет право скрывать их, чтобы сохранить их частную жизнь. Также актриса отметила, что в социальных сетях она никогда не опубликует фото с ними, а вот с друзьями и близкими пожалуйста.

Несмотря на это, люди с фотокамерами все же выследили Пенелопу и ее сына Лео. В Сети многие были удивлены изменившимся мальчиком. В частности отмечалось то, как он вырос за последнее время.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:52
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