В Сети опубликовано редкое фото с сыном Пенелопы Крус
Пенелопа Крус и ее звездный супруг Хавьер Бардем никогда не скрывают свою личную жизнь, однако своих детей стараются отгородить от нападения медийного мира. Тем не менее, в Сети уже успело появиться редкое фото, на котором была запечатлена Крус и ее сын Лео.
Стоит отметить, что Бардем и Крус воспитывают в общей сложности двоих детей – семилетнего Лео, который попал в объектив камер, а также четырехлетнюю дочь Луну.
Интересно, что в своем недавнем интервью Пенелопа Крус рассказывала о личной жизни детей. Она считает, что имеет право скрывать их, чтобы сохранить их частную жизнь. Также актриса отметила, что в социальных сетях она никогда не опубликует фото с ними, а вот с друзьями и близкими пожалуйста.
Несмотря на это, люди с фотокамерами все же выследили Пенелопу и ее сына Лео. В Сети многие были удивлены изменившимся мальчиком. В частности отмечалось то, как он вырос за последнее время.
Стоит отметить, что Бардем и Крус воспитывают в общей сложности двоих детей – семилетнего Лео, который попал в объектив камер, а также четырехлетнюю дочь Луну.
Интересно, что в своем недавнем интервью Пенелопа Крус рассказывала о личной жизни детей. Она считает, что имеет право скрывать их, чтобы сохранить их частную жизнь. Также актриса отметила, что в социальных сетях она никогда не опубликует фото с ними, а вот с друзьями и близкими пожалуйста.
Несмотря на это, люди с фотокамерами все же выследили Пенелопу и ее сына Лео. В Сети многие были удивлены изменившимся мальчиком. В частности отмечалось то, как он вырос за последнее время.