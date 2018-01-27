Центробанк назвал объем текущих платежей по внешнему долгу российских компаний
За прошедший год увеличился не только внешний госдолг России, но и долг компаний. По сведениям Центробанка, компании должны внешним кредиторам более $14 млрд.
Центробанк опубликовал данные о внешних долгах российских компаний на конец 2017 года. По его сведениям он достигает $14 млрд. С процентами только в 1-м квартале они выплатят почти $17 млрд, а во 2-м квартале - $15 млрд.
Одновременно на $15,5 млрд увеличился и внешний долг, достигнув почти $530 млрд или 30 трлн рублей, что показывает увеличение за прошедший год на 3%. При существенном уменьшении промпроизводства эти долги увеличивают неустойчивое положение экономики страны, считает Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок .
Центробанк опубликовал данные о внешних долгах российских компаний на конец 2017 года. По его сведениям он достигает $14 млрд. С процентами только в 1-м квартале они выплатят почти $17 млрд, а во 2-м квартале - $15 млрд.
Одновременно на $15,5 млрд увеличился и внешний долг, достигнув почти $530 млрд или 30 трлн рублей, что показывает увеличение за прошедший год на 3%. При существенном уменьшении промпроизводства эти долги увеличивают неустойчивое положение экономики страны, считает Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок .
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Добавил: Valeriy Вчера, 18:30