Центробанк назвал объем текущих платежей по внешнему долгу российских компаний

Центробанк опубликовал данные о внешних долгах российских компаний на конец 2017 года. По его сведениям он достигает $14 млрд. С процентами только в 1-м квартале они выплатят почти $17 млрд, а во 2-м квартале - $15 млрд.Одновременно на $15,5 млрд увеличился и внешний долг, достигнув почти $530 млрд или 30 трлн рублей, что показывает увеличение за прошедший год на 3%. При существенном уменьшении промпроизводства эти долги увеличивают неустойчивое положение экономики страны, считает Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок .