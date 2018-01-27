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Курс валют на 27.01.2018

Центробанк назвал объем текущих платежей по внешнему долгу российских компаний
За прошедший год увеличился не только внешний госдолг России, но и долг компаний. По сведениям Центробанка, компании должны внешним кредиторам более $14 млрд.

Центробанк опубликовал данные о внешних долгах российских компаний на конец 2017 года. По его сведениям он достигает $14 млрд. С процентами только в 1-м квартале они выплатят почти $17 млрд, а во 2-м квартале - $15 млрд.

Одновременно на $15,5 млрд увеличился и внешний долг, достигнув почти $530 млрд или 30 трлн рублей, что показывает увеличение за прошедший год на 3%. При существенном уменьшении промпроизводства эти долги увеличивают неустойчивое положение экономики страны, считает Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок .

Центробанк назвал объем текущих платежей по внешнему долгу российских компаний
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 18:30
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