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Бренд Haval выпустит пикап, который составит конкуренцию Ford Ranger
Премиальный китайский бренд Haval намерен создать совершенно новый пикап, который будет стоить дешевле популярного грузовика Ford Ranger. Предполагается, что новый автомобиль будет представлен на австралийском рынке.

Бренд Haval выпустит пикап, который составит конкуренцию Ford Ranger


На рынке Австралии пикапы и внедорожники пользуются хорошим спросом, однако продукция автоконцерна Great Wall, куда входит бренд Haval, ещё не завоевала доверие местных клиентов. Однако китайские производители намерены исправить сложившуюся ситуацию.

Компания Great Wall намерена вывести на ранок Австралии новый пикап под брендом Haval, который здесь пока незнаком. К 2020 году китайские производители намерены представить новый пикап на глобальном рынке. Автомобиль планируют построить на новой модельной платформе, его габариты будут примерно такими же, как у Toyota Hilux и Ford Ranger.

Пикапы брендов Toyota и Ford на австралийском рынке предлагаются по цене от 60 000 местных долларов, однако новинка от бренда Haval будет стоить не более 40 000 долларов. В моторную линейку новинки войдут дизельные и бензиновые агрегаты, а также не исключено появление гибридной модификации.
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Добавил: Алина Вчера, 19:50
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