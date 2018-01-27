Финансисты: На следующей неделе рубль может оказаться в уязвимом положении
На следующей неделе ожидается существенное снижение курса национальной валюты. Причин для этого немало, считают финансисты: ФРС повысит ставку в три раза; закончится период оплаты налогов; снизятся котировки нефти; усилятся санкции США.
На предстоящей неделе ожидается снижение котировок национальной валюты. И самым существенным отрицательным фактором, который повлияет на курс рубля является принятие очередных санкций против "друзей президента России". По мнению Минфина США - россияне из этого списка причастны к незаконному выводу из России $1 трлн.
Налоговое ведомство совместно с иными службами Соединенных Штатов занимается выявлением преступных схем уже 6 месяцев и давно готово опубликовать эти списки и счета на которых содержатся денежные средства. В случае судебного решения - все они будут конфискованы в американскую казну. После опубликования доклада, как считают экономисты, многие западные инвесторы выйдут из российских проектов, что также снизит котировки рубля.
На предстоящей неделе ожидается снижение котировок национальной валюты. И самым существенным отрицательным фактором, который повлияет на курс рубля является принятие очередных санкций против "друзей президента России". По мнению Минфина США - россияне из этого списка причастны к незаконному выводу из России $1 трлн.
Налоговое ведомство совместно с иными службами Соединенных Штатов занимается выявлением преступных схем уже 6 месяцев и давно готово опубликовать эти списки и счета на которых содержатся денежные средства. В случае судебного решения - все они будут конфискованы в американскую казну. После опубликования доклада, как считают экономисты, многие западные инвесторы выйдут из российских проектов, что также снизит котировки рубля.
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Добавил: Valeriy Вчера, 17:30