Ольга Рапунцель пожелала свекрови здоровья

«Димулька говорил с ней, я попросила трубку. Пожелала здоровья, очень мило поговорили. Но потом она чего-то начитается в Интернете, вырвет из контекста и начинает… Я решила не вестись на провокации, пытаюсь сгладить все конфликты и прошу Людмилу Григорьевну пойти навстречу», – рассказала Ольга в Instagram.



Как поведала Ольга, Людмила Григорьевна, не приехавшая на свадьбу своего сына, некогда даже желала всего самого плохого его супруге, а сейчас и вовсе настроена против неё самым негативным образом, а иногда просто игнорирует Рапунцель. Беременной участнице "Дома-2" горестно ещё и по тому, что женщина даже не интересуется, как развивается её внучка в животе супруги Дмитрия.При этом Рапунцель старается не злиться на свекровь, и даже поговорила с ней по телефону не так давно, попросив у Дмитрия трубку и пожелав ей всего самого лучшего. Ольга до сих пор пытается помириться с матерью Дмитренко, но пока, к сожалению, ничего не выходит.