Дмитрию Тарасову советуют бросить футбол и искать другую работу

В составе московского клуба "Локомотив" бывший супруг Ольги Бузовой выступает с 2010 года, и в какой-то период он показывал настолько хорошую игру, что даже получил место в национальной сборной. Но сейчас всё изменилось, и некогда перспективный спортсмен отсиживается на скамейке запасных.Ранее сообщалось, что руководство "железнодорожников" не планирует продлевать контракт с Дмитрием, который давно перестал показывать достойный уровень игры. Болельщики вынуждены признать, что оказаться в топ-команде шансов практически нет, а значит, придётся попрощаться с большими гонорарами.Пользователи Сети советуют Тарасову искать другую работу, поскольку в 30 лет и в очевидном кризисе в спорте уже мало что можно сделать.Горячо обсуждается также возможная реакция молодой супруги Дмитрия Анастасии Костенко, если футболист вдруг окажется в клубе, база которого располагается далеко от столицы.