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Дмитрию Тарасову советуют бросить футбол и искать другую работу
Хейтеры и многие фанаты уверены, что карьера футболиста для Дмитрия Тарасова уже находится на закате, поэтому советуют ему подыскать другое дело, которым будет зарабатывать на жизнь.

В составе московского клуба "Локомотив" бывший супруг Ольги Бузовой выступает с 2010 года, и в какой-то период он показывал настолько хорошую игру, что даже получил место в национальной сборной. Но сейчас всё изменилось, и некогда перспективный спортсмен отсиживается на скамейке запасных.

Дмитрию Тарасову советуют бросить футбол и искать другую работу

Ранее сообщалось, что руководство "железнодорожников" не планирует продлевать контракт с Дмитрием, который давно перестал показывать достойный уровень игры. Болельщики вынуждены признать, что оказаться в топ-команде шансов практически нет, а значит, придётся попрощаться с большими гонорарами.

Пользователи Сети советуют Тарасову искать другую работу, поскольку в 30 лет и в очевидном кризисе в спорте уже мало что можно сделать.

Горячо обсуждается также возможная реакция молодой супруги Дмитрия Анастасии Костенко, если футболист вдруг окажется в клубе, база которого располагается далеко от столицы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:13
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