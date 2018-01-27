Спилберг ищет актеров в новую «Вестсайдскую историю»

Информация об этом появлялась неоднократно. Однако сейчас данные сведения считаются официальными, так как уже объявлен кастинг. Сценарий напишет Тони Кушнер, являющийся лауреатом премии «Тони». «Вестсайдская история» — это музыкальная кинолента 1961 года. Режиссер хочет снять свою версию касательно истории Ромео и Джульетты.Чтобы получить на это право у Спилберга ушло пятнадцать лет. Стивен будет подбирать актеров в возрасте от 15 до 25 лет. Они должны уметь петь, так как музыка в киноленте очень сложная для исполнения. Касательно хореографии, она практически будет сохранена в оригинале, как было задумано балетмейстером Джеромом Роббинсом.