Спилберг ищет актеров в новую «Вестсайдскую историю»
Кинорежиссер Стивен Спилберг действительно хочет переснять популярный мюзикл под названием «Вестсайдская история».
Информация об этом появлялась неоднократно. Однако сейчас данные сведения считаются официальными, так как уже объявлен кастинг. Сценарий напишет Тони Кушнер, являющийся лауреатом премии «Тони». «Вестсайдская история» — это музыкальная кинолента 1961 года. Режиссер хочет снять свою версию касательно истории Ромео и Джульетты.
Чтобы получить на это право у Спилберга ушло пятнадцать лет. Стивен будет подбирать актеров в возрасте от 15 до 25 лет. Они должны уметь петь, так как музыка в киноленте очень сложная для исполнения. Касательно хореографии, она практически будет сохранена в оригинале, как было задумано балетмейстером Джеромом Роббинсом.
Информация об этом появлялась неоднократно. Однако сейчас данные сведения считаются официальными, так как уже объявлен кастинг. Сценарий напишет Тони Кушнер, являющийся лауреатом премии «Тони». «Вестсайдская история» — это музыкальная кинолента 1961 года. Режиссер хочет снять свою версию касательно истории Ромео и Джульетты.
Чтобы получить на это право у Спилберга ушло пятнадцать лет. Стивен будет подбирать актеров в возрасте от 15 до 25 лет. Они должны уметь петь, так как музыка в киноленте очень сложная для исполнения. Касательно хореографии, она практически будет сохранена в оригинале, как было задумано балетмейстером Джеромом Роббинсом.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30