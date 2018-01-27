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Роспатент планирует использование технологий искусственного интеллекта
Из опубликованных сообщений ТАСС, ссылаясь на главу Роспатента Григория Ивлиева, известно, что представителями ведомства приглашаются к сотрудничеству все крупные российские компании, с целью проведения эксперимента, связанного с цифровизацией своей деятельности. Мероприятия подразумевают использовать доступные возможности искусственного интеллекта.

Ивлиевым особо отмечена важная составляющая организации процесса, связанного с цифровизацией в масштабах глобального характера, а так же внедрение соответствующих инструментов и технологий, необходимых в работе Роспатента в современных условиях.
Роспатент планирует использование технологий искусственного интеллекта


Помимо прочего, главой ведомства заявлено о заинтересованности в тесном сотрудничестве Федеральной службы по интеллектуальной собственности с крупными компаниями, в решении вопроса цифровизации собственной деятельности. Ивлиев официально сообщил, что на ближайшем будущем, планируется создание реестра 3D-технологий, основная задача которого будет направленна на оказание помощи, для проведения объективного сравнительного анализа всех представленных моделей.
dzen / Политика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:20
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