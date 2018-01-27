Марина Африкантова и Ольга Орлова спасают собак

«Волонтеры рассказывали, что кровь в глазах Марты — последствия сотрясения мозга. К тому же, в её крови обнаружили яд. Слава Богу, успели спасти. Сейчас малышка здорова. Несмотря на тот факт, что приют переполнен, хозяин выделил Марте место в вольере», - написала Марина в блоге.

В социальной сети Instagram Марина опубликовала фотографию, где запечатлена с собакой, и домашнему питомцу, по её словам, не хватает любви. Телезвезда не может смотреть на животное без боли в сердце, поэтому помогает в поисках дома для этой собаки.Африкантова также добавила, что Марта, так зовут собаку, получила серьёзные повреждения, в том числе и сотрясение мозга, однако ветеринары смогли её спасти.Как известно, не так давно мать Марины Татьяна Владимировна посмеялась над Орловой, когда ведущая поведала, как гонялась за бездомным псом по дороге, после чего все стали думать, что вскоре блондинка отправится за периметр из-за небрежного высказывания своей родительницы.