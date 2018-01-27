Ученые объяснили, почему утопленники теряют разум
Завкафедрой физиологии Первого МГМУ им. Сеченова Алексей Умрюхин объяснил, почему утопленники теряют разум, находясь после спасения в коме или парализованными. Кислородное голодание, испытываемое под водой, губит в первую очередь клетки мозга.
Эксперт поясняет, что большие полушария головного мозга больше всего потребляют кислорода, отвечая за сознательную деятельность всего организма. Нейроны, которые первые из всех клеток расходуют запасы кислорода, погибают также первыми, поэтому после спасения утопающего его организм может функционировать, однако восстановить клетки мозга практически невозможно.
Мозг утопленника гибнет через 5 мин., приводит слова профессора портал РИА Новости. Если человек пропал под водой, то у спасателей всего 1 мин., чтобы успеть вытащить утопающего, сохранив ему интеллект и сознание. Тонущий человек не в состоянии подать сигнал бедствия, поскольку все силы тратит на спасение.
Эксперт поясняет, что большие полушария головного мозга больше всего потребляют кислорода, отвечая за сознательную деятельность всего организма. Нейроны, которые первые из всех клеток расходуют запасы кислорода, погибают также первыми, поэтому после спасения утопающего его организм может функционировать, однако восстановить клетки мозга практически невозможно.
Мозг утопленника гибнет через 5 мин., приводит слова профессора портал РИА Новости. Если человек пропал под водой, то у спасателей всего 1 мин., чтобы успеть вытащить утопающего, сохранив ему интеллект и сознание. Тонущий человек не в состоянии подать сигнал бедствия, поскольку все силы тратит на спасение.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:00