Поклонники обрушились с критикой на Настю Каменских за использование фотошопа

Певица Настя Каменских предстала на свежем снимке перед пользователями в сексуальном спортивном костюме из коллекции NK Sport. Для придания своему образу большей привлекательности певица заняла необычную позу с поднятыми вверх руками. Под фото звезда рассказала, что на всю линию спортивной одежды данного бренда действует 45 % скидки. Каменских также порекомендовала всем желающим исполнить свою мечту, совершив такую выгодную покупку.Всего за сутки пост оценили более 86 тысяч пользователей. Многим очень понравился спортивный костюм экс-коллеги Потапа, однако не обошлось и без тех, кто обрушился на звезду с критикой за использование фотошопа на данном снимке.