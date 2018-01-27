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Поклонники обрушились с критикой на Настю Каменских за использование фотошопа
Поклонники Насти Каменских обрушились на нее с критикой из-за использования фотошопа на недавно размещенном в Сети снимке.

Поклонники обрушились с критикой на Настю Каменских за использование фотошопа


Певица Настя Каменских предстала на свежем снимке перед пользователями в сексуальном спортивном костюме из коллекции NK Sport. Для придания своему образу большей привлекательности певица заняла необычную позу с поднятыми вверх руками. Под фото звезда рассказала, что на всю линию спортивной одежды данного бренда действует 45 % скидки. Каменских также порекомендовала всем желающим исполнить свою мечту, совершив такую выгодную покупку.

Всего за сутки пост оценили более 86 тысяч пользователей. Многим очень понравился спортивный костюм экс-коллеги Потапа, однако не обошлось и без тех, кто обрушился на звезду с критикой за использование фотошопа на данном снимке.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:05
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