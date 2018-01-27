Илья Яббаров использует собственную дочь для пиара

Интернет-пользователи узнали, что Илья отказывается платить алименты на дочь от первого брака. Шоумен считает, что отцом ребёнка является не он, поэтому собирается провести ДНК-тест для установления правды. Кроме того, имеется информация, что у Яббарова есть ещё дети.Антифанаты уверены, что в своём отцовстве он не сомневается, просто решил развить эту тему для очередной дозы хайпа, которая, возможно, поможет вернуться в проект "Дом-2". Однако мужчина не понимает, что своими действиями он может навредить своему ребёнку. Дело в том, что девочка ходит в школу, и неизвестно, как другие дети отреагируют на странное поведение Яббарова. Люди опасаются, что девочку начнут гнобить, и это может привести к печальным последствиям в итоге.