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Илья Яббаров использует собственную дочь для пиара
Илья Яббаров много раз обещал, что полностью откажется от шоу-бизнеса, но вместо этого продолжает посещать различные светские мероприятия, съёмки телешоу, хватаясь за любую возможность заявить о себе.

Интернет-пользователи узнали, что Илья отказывается платить алименты на дочь от первого брака. Шоумен считает, что отцом ребёнка является не он, поэтому собирается провести ДНК-тест для установления правды. Кроме того, имеется информация, что у Яббарова есть ещё дети.

Илья Яббаров использует собственную дочь для пиара

Антифанаты уверены, что в своём отцовстве он не сомневается, просто решил развить эту тему для очередной дозы хайпа, которая, возможно, поможет вернуться в проект "Дом-2". Однако мужчина не понимает, что своими действиями он может навредить своему ребёнку. Дело в том, что девочка ходит в школу, и неизвестно, как другие дети отреагируют на странное поведение Яббарова. Люди опасаются, что девочку начнут гнобить, и это может привести к печальным последствиям в итоге.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:49
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