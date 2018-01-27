Уфолог обнаружил на снимках NASA с Марса древние ископаемые зубы

Известный уфолог Скотт Уорринг опубликовал в своем блоге шокирующие новости. Оказывается, на опубликованных NASA новых фотографиях с Марса, отчетливо видны некие древние ископаемые зубы.Уорринг давно считается авторитетным специалистом по поиску следов инопланетных цивилизаций, уверен в том, что находка является ничем иным, как зубами, похожими на зубы древних животных, которые ранее жили на нашей планете. Это является абсолютным доказательством того, что на Красной планете ранее могла существовать жизнь.Пока ни один ученый традиционных наук не высказал ни одного комментария с критикой или поддержкой высказанной Уоррингом теории.