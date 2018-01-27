Рома Зверь отстоял авторские права на песню "Южное лето"

Певец сообщил в рамках Instagram, что кинокомпания "Лунапарк" и кинокомпания "Централ партнершип" в судебном заседании признали нарушение авторских прав на композицию "Южная ночь". Лидер коллектива "Звери" рассказал, что судебная тяжба, длившаяся три года, наконец, завершилась. Автором песни "Южная ночь", является таганрожец. Данная композиция незаконно использована в трейлере кинофильма "Выпускной".Сумма исковых требований музыканта составляла полтора миллиона рублей. Но с кинокомпании "Лунапарк" суд взыскал двести тысяч рублей, а с кинокомпании "Централ Партнершип" - триста тысяч рублей в пользу истца. Фанаты поддержали артиста. Множество комментаторов заявили, что сумма, которую должны заплатить кинокомпании, не столь важна, главное, что Роман смог добиться правды.