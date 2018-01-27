Физики создали искусственный аналог мозга из магнитов

Ученые подчеркивают, что созданные ими синапсы используют в работе меньшее количество энергии, чем человеческие клетки. Других аналогичных проектов не существует. Синапсы мозга участвуют в передаче нервного сигнала, переходя в разные режимы, что обусловлено их гибкостью.Кроме того, естественные нервные окончания обладают порогом чувствительности, когда импульсы свыше определенного предела игнорируются. Подобную особенность труднее всего перенести в искусственный мозг, что делало все проекты малоэффективными. Однако физики, применив переменные магнитные свойства марганца, позволили частицам переключаться между режимами, сделав нейросеть гибкой.