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Физики создали искусственный аналог мозга из магнитов
Американские физики Нацинститута стандартов и технологий, применив сверхпроводниковые материалы и магниты, сконструировали полноценный аналог головного мозга. Технология позволяет формировать сложные искусственные нейросети, пишет Science Advances.

Физики создали искусственный аналог мозга из магнитов


Ученые подчеркивают, что созданные ими синапсы используют в работе меньшее количество энергии, чем человеческие клетки. Других аналогичных проектов не существует. Синапсы мозга участвуют в передаче нервного сигнала, переходя в разные режимы, что обусловлено их гибкостью.

Кроме того, естественные нервные окончания обладают порогом чувствительности, когда импульсы свыше определенного предела игнорируются. Подобную особенность труднее всего перенести в искусственный мозг, что делало все проекты малоэффективными. Однако физики, применив переменные магнитные свойства марганца, позволили частицам переключаться между режимами, сделав нейросеть гибкой.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:40
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