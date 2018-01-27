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Пробная перепись населения в РФ пройдет в октябре
Пробная перепись населения Российской Федерации состоится не раньше осени текущего года. В число списков городов входит муниципальный округ «Княжево» на территории Санкт-Петербурга, иркутская область и сам Иркутск, ряд населённых пунктов Якутии, а также Камчатского края.

Пробная перепись населения в РФ пройдет в октябре

Уже в 2020 году состоится всероссийская перепись населения. На этот раз она будет использовать абсолютно новый электронный алгоритм. Для проверки этого ПО власти решили провести пробную перепись непосредственно среди 550 000 человек. Регионы выбирали, учитывая удалённость от больших населённых пунктов, инфраструктуры, а также прочие аспекты современной жизнедеятельности. В данном случае полученные данные помогут в 2020 году избежать критических ошибок.

Как стала известно, пробную перепись населения проведут в октябре. Непосредственно тогда эксперты получат важные данные, именно на основе которых заметно улучшат систему сбора информации.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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