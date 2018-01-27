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Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с расширением рынка криптовалют
Алексей Кудрин предупредил общественность о рисках, связанных с расширением рынка криптовалют.

Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с расширением рынка криптовалют


Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что рост обращения криптовалют опасен для инвестиционного рынка. Особенные риски состоят, уверен Кудрин, для резидентов без специальной финансовой подготовки. Заметка об этом появилась на странице официального аккаунта бывшего чиновника в соцсети Twitter.

Скорее всего, виртуальная валюта продолжит свое развитие и потому крайне важным является саморегулирование уже сейчас при первых шагах по легализации и юридическом оформлении рынка криптовалют.

Важным фактором является именно наличие саморегулирования рынка при отсутствии эффективных мер регулирования со стороны государства. Бесспорным остается факт того, что рынок виртуальных валют будет расти. На данный момент следует принять меры по разработке и внедрению необходимых стандартов и технологий для оборота криптовалют.
Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: tidings Сегодня, 12:35
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