Александр Калягин удостоен премии "Золотой орел" за вклад в кинематограф

Режиссёр Светлана Дружинина, вручающая артисту награду, отметила, что у Александра Калягина большое количество сыгранных ролей и все они с потрясающими интонациями. Присутствующие гости церемонии стоя встретил актёра.Калягин поблагодарил всех академиков. Артист сказал, что он впервые на этой церемонии и если бы он держал в руках бокал с шампанским, он бы поднял его за всех, кто верил в него. Среди самых популярных кинолент с участием Калягина - "Старый Новый год", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Здравствуйте, я ваша тетя".