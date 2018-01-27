Александр Калягин удостоен премии "Золотой орел" за вклад в кинематограф
Двадцать шестого января Главу Союза театральных деятелей России, народного артиста РСФСР, киноактера Александра Калягина за вклад в кинематограф удостоили кинопремии "Золотой орёл". Соответствующее мероприятие проходило на киностудии "Мосфильм".
Режиссёр Светлана Дружинина, вручающая артисту награду, отметила, что у Александра Калягина большое количество сыгранных ролей и все они с потрясающими интонациями. Присутствующие гости церемонии стоя встретил актёра.
Калягин поблагодарил всех академиков. Артист сказал, что он впервые на этой церемонии и если бы он держал в руках бокал с шампанским, он бы поднял его за всех, кто верил в него. Среди самых популярных кинолент с участием Калягина - "Старый Новый год", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Здравствуйте, я ваша тетя".
Режиссёр Светлана Дружинина, вручающая артисту награду, отметила, что у Александра Калягина большое количество сыгранных ролей и все они с потрясающими интонациями. Присутствующие гости церемонии стоя встретил актёра.
Калягин поблагодарил всех академиков. Артист сказал, что он впервые на этой церемонии и если бы он держал в руках бокал с шампанским, он бы поднял его за всех, кто верил в него. Среди самых популярных кинолент с участием Калягина - "Старый Новый год", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Здравствуйте, я ваша тетя".
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 18:20