Петербуржцы рассказали социологам СПбГУ о своих возможностях прожить без интернета

Опрос проведен накануне Всемирного дня без Интернета (28 января), отмечающегося традиционно с начала века, в последнее воскресенье января. В результате, 85% респондентов указали, что про такое мероприятие не слышали никогда. Еще 34% уверенно утверждают, что, если понадобиться, не особо пострадают без возможности выхода в Сеть столько будет необходимо. Продержаться неделю предполагают 19%, и только 3% указали на не способность отказаться от зависимости веб-серфинга.В составе опрошенных есть представители, которые уже на добровольных началах отказывались посещать просторы Интернета. Среди них 17% более одного месяца не заходили на веб-ресурсы. В течение одной-двух недель пассивность сохраняли 15%, а сила воли 2% позволила выдержать сутки.Итоги опроса определили 93% жителей Санкт-Петербурга, которые используют Интернет чисто для поисковых систем и поиска информации, 80% - проверяют электронные ящики, 72% - изучают новостные и медиа контенты, 61% - исследуют данные государственных и образовательных ресурсов.