Житель США учит своих детей вслепую собирать автомат

28-летний отец заявил, что не является большим поклонником системы образования в школах штата и вообще страны. Он уточнил, что в стенах образовательных учреждений делают все, чтобы нарушить психическое развитие детей, потому американец считает, что заниматься образованием детей должен сам.Его дети никогда не посещали школу, однако могут поддержать разговор о криптовалюте и собрать вслепую автомат. Как считает отец семейства, обучение владению оружием крайне важно, потому как никто и нигде не застрахован от насилия.Сам гражданин США признается, что в юношестве был отпетым хулиганом: угонял машины, вламывался в чужие дома и т.д., однако сейчас считает себя хорошим наставником.