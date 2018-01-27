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Житель США учит своих детей вслепую собирать автомат
Житель штата Флорида, США, разработал план по обучению своих детей. Обязательным пунктом в данном плане является владение оружием, он также предполагает обучение сбору автомата вслепую. Об этом пишет британская газета The Sun.

Житель США учит своих детей вслепую собирать автомат


28-летний отец заявил, что не является большим поклонником системы образования в школах штата и вообще страны. Он уточнил, что в стенах образовательных учреждений делают все, чтобы нарушить психическое развитие детей, потому американец считает, что заниматься образованием детей должен сам.

Его дети никогда не посещали школу, однако могут поддержать разговор о криптовалюте и собрать вслепую автомат. Как считает отец семейства, обучение владению оружием крайне важно, потому как никто и нигде не застрахован от насилия.

Сам гражданин США признается, что в юношестве был отпетым хулиганом: угонял машины, вламывался в чужие дома и т.д., однако сейчас считает себя хорошим наставником.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:15
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