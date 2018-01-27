АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В КНР придумали, как достичь военного превосходства над США
Правительство КНР поручило свыше 100 высококвалифицированным учёным приступить к разработке новых типов вооружения, чтобы обеспечить желаемое военное превосходство над США.

В КНР придумали, как достичь военного превосходства над США

К исследованиям, выводящим военные технологии КНР на новый уровень, возвысив Китай над США, привлекли 120 специалистов в сфере квантовых разработок, а также искусственного интеллекта. Многие привлечённые специалисты обладают опытом в управлении боевыми роботами, имеют при этом разные учёные степени. Выступая в рамках очередного съезда Академии военных наук КНР, прошедшего в июле 2017 года, Си Цзиньпин призвал сделать всё требуемое, для выведения Китая в лидеры по современному военному вооружению среди мировых государств.

Эксперты со всего мира подтвердили, что если специалисты КНР сделают определённые прорывы в сфере квантовых разработок, Китай сможет выйти в лидеры по военным современным технологиям, обойдя при этом мировые сверхдержавы.
Политика / В мире / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603
Facebook собирается внедрить монетизацию для
Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой
Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять
Просмотреть все новости