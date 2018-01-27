В КНР придумали, как достичь военного превосходства над США

К исследованиям, выводящим военные технологии КНР на новый уровень, возвысив Китай над США, привлекли 120 специалистов в сфере квантовых разработок, а также искусственного интеллекта. Многие привлечённые специалисты обладают опытом в управлении боевыми роботами, имеют при этом разные учёные степени. Выступая в рамках очередного съезда Академии военных наук КНР, прошедшего в июле 2017 года, Си Цзиньпин призвал сделать всё требуемое, для выведения Китая в лидеры по современному военному вооружению среди мировых государств.Эксперты со всего мира подтвердили, что если специалисты КНР сделают определённые прорывы в сфере квантовых разработок, Китай сможет выйти в лидеры по военным современным технологиям, обойдя при этом мировые сверхдержавы.