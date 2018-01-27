В КНР придумали, как достичь военного превосходства над США
Правительство КНР поручило свыше 100 высококвалифицированным учёным приступить к разработке новых типов вооружения, чтобы обеспечить желаемое военное превосходство над США.
К исследованиям, выводящим военные технологии КНР на новый уровень, возвысив Китай над США, привлекли 120 специалистов в сфере квантовых разработок, а также искусственного интеллекта. Многие привлечённые специалисты обладают опытом в управлении боевыми роботами, имеют при этом разные учёные степени. Выступая в рамках очередного съезда Академии военных наук КНР, прошедшего в июле 2017 года, Си Цзиньпин призвал сделать всё требуемое, для выведения Китая в лидеры по современному военному вооружению среди мировых государств.
Эксперты со всего мира подтвердили, что если специалисты КНР сделают определённые прорывы в сфере квантовых разработок, Китай сможет выйти в лидеры по военным современным технологиям, обойдя при этом мировые сверхдержавы.
К исследованиям, выводящим военные технологии КНР на новый уровень, возвысив Китай над США, привлекли 120 специалистов в сфере квантовых разработок, а также искусственного интеллекта. Многие привлечённые специалисты обладают опытом в управлении боевыми роботами, имеют при этом разные учёные степени. Выступая в рамках очередного съезда Академии военных наук КНР, прошедшего в июле 2017 года, Си Цзиньпин призвал сделать всё требуемое, для выведения Китая в лидеры по современному военному вооружению среди мировых государств.
Эксперты со всего мира подтвердили, что если специалисты КНР сделают определённые прорывы в сфере квантовых разработок, Китай сможет выйти в лидеры по военным современным технологиям, обойдя при этом мировые сверхдержавы.
Политика / В мире / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40