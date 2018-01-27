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Пускепалис и Боярская получили кинопремию «Золотой орел»
Первые награды национальной премии «Золотой орёл» двадцать шестого января были вручены актеру Сергею Пускепалису и актрисе Елизавете Боярской за лучшие кинороли в сериалах. Пускепалис получил премию за сыгранную роль в телесериале «А у нас во дворе», а Боярскую отметили за роль в фильме «Анна Каренина».

Пускепалис и Боярская получили кинопремию «Золотой орел»

Картина «Анна Каренина», режиссером которой является Карен Шахназаров, получила награду в номинации как лучший мини-сериал или телевизионный фильм.

Пускепалис и Боярская получили кинопремию «Золотой орел»

Мероприятие проходило в стенах первого павильона «Мосфильма». Зал стоя приветствовал кинорежиссера Владимира Наумова. Девяностолетний деятель культуры возглавляет Национальную академию кинематографических наук и искусств, которая учредила данную премию.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50
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