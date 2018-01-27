Постпред США при ООН опровергла слухи про любовную связь с Трампом

Слухи про возможные неформальные взаимоотношения между Трампом и Хейли появились в рамках публикации книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" - Майкла Вульфа. Сюжет повествует про события и явления, происходящие в администрации президента. Постпред данные домыслы назвала "оскорбительными" и "отвратительными". Она заметила, что они возникли после высказываний в отношении внебрачных связей Трампа, которые Вульф сделал в прямом эфире. Он не приводил конкретных имен, намекнув, что ответ находится в книге.По словам журналистов в книге описан эпизод, где Хейли много времени проводит на президентском борту. Дипломат отмечает, что она была там только раз в июле прошлого года. Наряду с этим Никки Хейли отрицает также описанные случаи общения непосредственно в Овальном кабинете.