АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Telegram заинтересовались крупные инвесторы Кремниевой долины
Стало известно о желании инвестировать крупными фондами Силиконовой долины, ICO Telegram Павла Дурова. По 20 миллионов долларов на поддержку проекта перечислят Sequoia Capital и Kleiner Perkins Caufield & Byers, включая Benchmark.

Заинтересованные компании, ранее были инвесторами корпораций Uber, Google, Apple и Amazon, теперь, информация от издания Financial Times, указывает на возможные сделки с создателем Telegram. Основная заинтересованность фондов Силиконовой долины, направленна на поддержку задумки Павла Дурова и его команды разработчиков, относительно своей блокчейн-платформы. Как говорит сам создатель соцсети «ВКонтакте», сотрудничество будет возможно в том случае, если размеры венчурных организаций превышают 1,5 млрд. долл.
Telegram заинтересовались крупные инвесторы Кремниевой долины


По информации от «Ведомостей», Telegram уже получил размер заявок, общей суммой 3,8 миллиардов долларов. Начальные этапы, связанные с разработкой платформы собственной криптовалюты, позволят привлечь для разработчиков еще примерно 850 миллионов долларов.
Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:41
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Согласованный курс на снижение рубля: Олег
Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он
Ирина Агибалова закрыла салон красоты, потерпев
Changfeng представит в Пекине роскошный кросс
В Швейцарии возродили легендарный микрокар BMW
Changan выводит на рынок бюджетную копию Land
Просмотреть все новости