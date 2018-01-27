Telegram заинтересовались крупные инвесторы Кремниевой долины

Заинтересованные компании, ранее были инвесторами корпораций Uber, Google, Apple и Amazon, теперь, информация от издания Financial Times, указывает на возможные сделки с создателем Telegram. Основная заинтересованность фондов Силиконовой долины, направленна на поддержку задумки Павла Дурова и его команды разработчиков, относительно своей блокчейн-платформы. Как говорит сам создатель соцсети «ВКонтакте», сотрудничество будет возможно в том случае, если размеры венчурных организаций превышают 1,5 млрд. долл.По информации от «Ведомостей», Telegram уже получил размер заявок, общей суммой 3,8 миллиардов долларов. Начальные этапы, связанные с разработкой платформы собственной криптовалюты, позволят привлечь для разработчиков еще примерно 850 миллионов долларов.