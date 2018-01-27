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Уфологи: Пришельцы изучают данные о лесном массиве США
Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал ролик, попавший в Сеть, на котором зафиксирован момент, когда НЛО завис в воздухе над шоссе, пролегающее через лесной массив в США. Исследователь внеземной жизни считает, что пришельцы изучают данные о лесах указанной страны.

Уфологи: Пришельцы изучают данные о лесном массиве США


В сообществе уфологов Скот Уоринг является довольно скандальной фигурой в силу того, что не раз предоставлял существенные доказательства наличия внеземной цивилизации. На этот раз специалист высказался о видеоматериалах, размещенных в YouTube. На видеоролике можно увидеть, как НЛО зависло непосредственно над шоссе, расположенном среди лесов США.



Детально изучив видеофайл, Уоринг заявил, что представители внеземной жизни заинтересованы в изучении данных об американских лесах. Среди скептиков, нашлись те, кто заметили монтаж, поскольку инопланетный корабль даже тень не отбрасывал.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:00
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