Уфологи: Пришельцы изучают данные о лесном массиве США

В сообществе уфологов Скот Уоринг является довольно скандальной фигурой в силу того, что не раз предоставлял существенные доказательства наличия внеземной цивилизации. На этот раз специалист высказался о видеоматериалах, размещенных в YouTube. На видеоролике можно увидеть, как НЛО зависло непосредственно над шоссе, расположенном среди лесов США.Детально изучив видеофайл, Уоринг заявил, что представители внеземной жизни заинтересованы в изучении данных об американских лесах. Среди скептиков, нашлись те, кто заметили монтаж, поскольку инопланетный корабль даже тень не отбрасывал.