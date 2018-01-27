«Салют-7» получил «Золотого орла» как лучший кинофильм года

Мероприятие прошло двадцать шестого января вечером в стенах первого павильона «Мосфильма». Лучшим кинорежиссером года признан Андрей Звягинцев за кинофильм «Нелюбовь». Награду за данную картину получал продюсер Александр Роднянский, который в данное время, вследствие долгих перелетов, находиться в клинике.Евгений Миронов, за сыгранную роль в киноленте «Время первых», был признан лучшим актером года. Ирина Горбачева стала лучшей актрисой за роль в «Аритмии». Лучшей актрисой второго плана в фильме «Карп отмороженный» отмечена Алиса Фрейндлих. Лучший актер второго плана был назван Владимир Ильин («Время первых»). Александр Калягин получил приз за вклад в отечественный кинематограф.