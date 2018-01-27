Анастасия Квитко показала грудь в коротком топе в ювелирном салоне

Модель, известная сравнением со знаменитой американской селебрити Ким Кардашьян, опубликовала интересное фото, сделанное в ювелирном магазине.На странице своего профиля в соцсети Instagram Квитко разместила не только снимок из салона, но и весьма интересный комментарий. Девушка рассказала фолловерам о предпочтениях в драгоценных украшениях. Как оказалось, красавица любит сугубо отечественные бриллианты из якутских месторождений.На фото звезда предстала в соблазнительном топике, удачно акцентирующее внимание на пышных формах Насти. Как посчитали многие, одежда даже отвлекала изрядную долю внимания от очаровательного браслета с бриллиантами, которое примерила Квитко.