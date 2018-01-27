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Нюша представила поклонникам новый сингл
Певица Нюша представила поклонникам новый сингл. Об этом артистка сообщила в своём микроблоге Instagram.

Нюша представила поклонникам новый сингл


Двадцатисемилетняя Ирина Шурочкина, более известная общественности в качестве исполнительницы песен Нюши, снова порадовала своих фанатов творчеством. Певица поделилась ссылкой на сингл «Ночь». Новую композицию из её альбома можно прослушать уже сейчас перейдя по указанной ссылке в Instagram артистки.

Фанаты в течение одиннадцати часов проставили своему кумиру более 168 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 200 комментариев. Также исполнительница песен пригласила всех желающих посетить официальную презентацию сингла под названием «Ночь» в торговый центр Москвы. Ранее Нюша в своём микроблоге порадовала своих подписчиков пикантным снимком, что пришлось по душе многочисленным поклонникам молодой артистки.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:26
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