Нюша представила поклонникам новый сингл

Двадцатисемилетняя Ирина Шурочкина, более известная общественности в качестве исполнительницы песен Нюши, снова порадовала своих фанатов творчеством. Певица поделилась ссылкой на сингл «Ночь». Новую композицию из её альбома можно прослушать уже сейчас перейдя по указанной ссылке в Instagram артистки.Фанаты в течение одиннадцати часов проставили своему кумиру более 168 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 200 комментариев. Также исполнительница песен пригласила всех желающих посетить официальную презентацию сингла под названием «Ночь» в торговый центр Москвы. Ранее Нюша в своём микроблоге порадовала своих подписчиков пикантным снимком, что пришлось по душе многочисленным поклонникам молодой артистки.