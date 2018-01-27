Кот согрел в сарае пропавшего мальчика

Мальчика из одного из поселков Калининградской области спас от обморожения обычный кот. Всю ночь мальчик провел в нежилом помещении без отопления.Накануне 13-летний мальчик пропал, в последний раз Руслан был замечен возле школы 25 января, найден парнишка был 26, на следующий день. Все это время, в мороз, школьник находился в сарае без обогрева.Через несколько дней Руслан отпразднует день рождения, поэтому после школы он собирался сделать фотоснимки для получения паспорта. Для этого он прибыл в соседний городок Краснознаменск, в гости к бабушке, однако ее дома не оказалось. После этого парнишка решил пешком пойти домой.Увы, дойти до ночи в родное село мальчик не успел, потому решил остаться на ночевку в одном из заброшенных помещений. Как оказалось, мальчик в сарае был не один, бездомный кот всю ночь грел Руслана и не дал замерзнуть.После произошедшего родители мальчика решили забрать кота, спасшего их сына. Теперь Спаситель, так назвали пушистого друга, будет жить в их доме.Все это время Руслана искали всем селом, с привлечением полиции, утром 26 января мальчика с котом обнаружили на дороге в село.