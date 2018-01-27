Changfeng представит в Пекине роскошный кросс Leopard Maitu
Китайская компания Changfeng Motor готовит к дебюту в Пекине новый кроссовер Leopard Maitu. В премиальной линейке бренда автомобиль Leopard Maitu может стать первым.
Кроссовер Leopard Maitu построен на одной платформе с моделью Leopard CS10. При этом у нового автомобиля изменились кузовные детали и интерьер салона.
Кроссовер получил массивную радиаторную решётку и узкие фары головного света, а задняя часть автомобиля выполнена в стиле внедорожников бренда Porsche. В отделке интерьера Leopard Maitu имеется сходство с последними моделями от Mercedes-Benz.
В качестве силовой установки Leopard Maitu выступит бензиновый силовой агрегат производительностью 204 лошадиные силы. Предположительная стоимость нового кроссовера составит 120 000 юаней.
Кроссовер Leopard Maitu построен на одной платформе с моделью Leopard CS10. При этом у нового автомобиля изменились кузовные детали и интерьер салона.
Кроссовер получил массивную радиаторную решётку и узкие фары головного света, а задняя часть автомобиля выполнена в стиле внедорожников бренда Porsche. В отделке интерьера Leopard Maitu имеется сходство с последними моделями от Mercedes-Benz.
В качестве силовой установки Leopard Maitu выступит бензиновый силовой агрегат производительностью 204 лошадиные силы. Предположительная стоимость нового кроссовера составит 120 000 юаней.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:50