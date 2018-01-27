Changfeng представит в Пекине роскошный кросс Leopard Maitu

Кроссовер Leopard Maitu построен на одной платформе с моделью Leopard CS10. При этом у нового автомобиля изменились кузовные детали и интерьер салона.Кроссовер получил массивную радиаторную решётку и узкие фары головного света, а задняя часть автомобиля выполнена в стиле внедорожников бренда Porsche. В отделке интерьера Leopard Maitu имеется сходство с последними моделями от Mercedes-Benz.В качестве силовой установки Leopard Maitu выступит бензиновый силовой агрегат производительностью 204 лошадиные силы. Предположительная стоимость нового кроссовера составит 120 000 юаней.