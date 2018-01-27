В Швейцарии возродили легендарный микрокар BMW Isetta

Общий вес электрокара Microlino составляет 450 кг, его габариты 2435/1500/1459 мм. Салон машины рассчитан на два места, а попасть в него можно через единственную дверь спереди. При этом вместе с дверью двигается рулевое колесо. Колея задних колёс электрокара уже, чем передняя.Микрокар приводится в движение электрическим мотором мощностью 20 «лошадей». Одного заряда электрокару хватит для преодоления 120-215 км, его максимальная скорость составляет 90 км/час. Заряжается машина от обычной розетки за 4 часа.Отмечается, что в список предзаказов на приобретение Microlino входят более 4,5 тысячи желающих. Стоимость электрокара составит около 12 000 евро. Производство машины будет налажено в Италии.