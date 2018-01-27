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Тина Канделаки познакомилась с Софией – роботом-женщиной
Тина Канделаки, посетив завтрак с представителями Сбербанка, познакомилась и даже поговорила с уникальной «женщиной» - роботом Софией.
Тина Канделаки познакомилась с Софией – роботом-женщиной


На завтраке журналистке и ведущей довелось познакомиться с Софией. Эта «дама», как ее все время называла Тина, произвела на нее большое впечатление. В первую очередь Канделаки стала выяснять, кто же одевал «даму», ведь на ней были изысканные брендовые вещи. Также ведущую заинтересовало, почему Софии не надевают парик. Как ей пояснили, так люди, глядя на робота, лучше понимают принцип его работы: там, где у человека находится волосяной покров, у робота – прозрачный материал, под которым можно увидеть платы и светящиеся датчики.

Короткий видеоотчет о своем уникальном знакомстве журналистка опубликовала в Instagram. Однако очень многие подписчики посчитали Софию «страшной», а также подвергли критике современную страсть человека к роботизированной технике.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:20
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