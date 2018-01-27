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Учеными обнаружен молекулярный выключатель аллергии
Относительное множество жителей всего мира страдает от разных типов аллергических реакций, что вынуждает экспертов и врачей подбирать новые способы борьбы с ней. Так группа специалистов из Дании и Германии открыла механизм "выключения" аллергии.

Учеными обнаружен молекулярный выключатель аллергии


Команда ученых пыталась создать подход, повышающий эффективность терапии при аллергии, а вместо этого смогла обнаружить антитело, которое может инактивировать нежелательные аллергические реакции у человека. В частности, оно способно мешать другим антителам присоединяться к клеткам и вызывать иммунный ответ, что позволяет убрать симптомы.

В будущем антитело может стать базой для новых лекарств. Кроме того, оно пригодится и в случае борьбы с астмой. Данное антитело отличается от нынешних терапевтических своими небольшими размерами и легкостью производства в промышленных масштабах. При вводе внутрь организма не понадобится игла, его можно будет вдыхать или проглатывать.
Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 13:10
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