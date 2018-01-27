Смерть канадского миллиардера и его жены полиция считает убийством

В середине декабря прошлого года трупы предпринимателя и его супруги были обнаружены в подвале их собственного дома риэлтором. Судмедэкспертиза выявила у обоих погибших признаки удушения.Некоторое время назад полиция считала, что речь идет о самоубийстве: Барри Шерман сначала убил жену, а затем покончил жизнь самоубийством. Хотя правоохранители с первого дня расследования считали произошедшее подозрительным.Родственники супругов Шерман пригласили частных детективов. В результате их работы обнаружилось, что произошло убийство, в котором замешан не один человек.Шерман в 1974 году основал фармкомпанию Apotex, которая экспортировала изготовляемые медпрепараты в порядка 115 стран. И муж, и жена были известными благотворителями.