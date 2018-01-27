Известный актёр Кейси Аффлек не будет участвовать в церемонии вручения «Оскара»

Церемония награждения "Оскара" состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Как пишут в Deadline Hollywood актер отказался от участия в церемонии вручения "Оскар-2018" после секс-скандала, в который он попал. Не так давно две женщины Аманда Уайт и Магдалена Горка подали обвинения в суд, с жалобами на поведение Кейси Аффлека на съёмках фильма "Я всё еще здесь" в 2010 году.Горка рассказала, что работа с Аффлеком нанесла ей травму психологического характера, такого с ней не было за всю её карьеру, а Уайт сообщила о практически ежедневных ремарках и намёках с сексуальным уклоном, а также о нежелательных домогательствах в её адрес также и со стороны других участников съёмочной группы. Кроме того, Уайт утверждала тогда, что актёр не платил ей жалованья из-за того, что она не хотела провести с ним ночь в номере отеля. Сам же он полностью опровергает все обвинения. Эти судебные разбирательства закончились мировым соглашением.Кейси решил не вручать золотую статуэтку лучшей актрисе 2018 года, поскольку в ходе предстоящей церемонии могут возникнуть проблемы. Актер побоялся конфликта в свете инициативы "Time's Up" и движения #MeToo, в рамках которого женщины делятся об имевших с ними место случаях домогательств и насилия