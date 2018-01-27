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Предложен способ переработки старых домов грибами и бактериями
Архитектор Крис Маурер придумал, каким образом можно переработать строительные отходы в новые кирпичи и панели - он предлагает делать это симбиозом грибов и бактерий.

Предложен способ переработки старых домов грибами и бактериями


Американский архитектор Крис Маурер ранее долгое время проработал в Африке, где научился мыслить нестандартно и по возможности экономить ресурсы. По возвращению в Штаты его удивило количество того строительного мусора, который каждый день отвозится на свалки, поэтому он придумал способ, позволяющий создавать новые строительные материалы из отходов старых построек.

На данный момент архитектор начал кампанию на Kickstarter по сбору денег на мобильный резервуар для воплощения в жизнь своей идеи. Его технология Biocycler состоит в том, что симбиоз грибов и бактерий при взаимодействии создает клейкий раствор, способный склеить строительные отходы в необходимую для постройки форму. Прототип установки, как надеется Маурер, он представит уже к концу этого года.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 12:50
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