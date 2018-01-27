Искусственный интеллект будет ловить биржевых мошенников в Южной Корее

В настоящее время мошенники придумывают более хитрые методы воздействия на рынок, в том числе особым образом распределяют сделки. В подобных случаях очень тяжело доказать что-либо - по этой причине работники южнокорейской Комиссии по наблюдению за фондовым рынком решили создать новейшую методику наблюдения при помощи искусственного интеллекта.Тестировать систему собираются с февраля, а полноценно выпустят ИИ весной. Его цель - обнаруживать подозрительные сделки и информировать, с какого места была размещена заявка. Таким образом в Комиссии надеются более эффективно мониторить рынок и моментально реагировать в случаях подозрительных сделок. Кроме того, система поможет находить неизвестные ранее технологии манипулирования рынком.